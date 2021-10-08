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08.10.2021 (14:15)

Более 700 новобранцев из Марий Эл направят в войска в ходе осеннего призыва

Более 700 новобранцев из Республики Марий Эл направят в войска в осеннем призыве 2021 года. Об этом на пресс-конференции сообщил военный комиссар региона Юрий Аксенов.

«Всего из республики в октябре-декабре будет призвано и направлено к местам прохождения военной службы более 700 человек, - рассказал Ю. Аксенов. - Первые отправки команд в войска спланированы во второй половине октября.  Кроме этого, в соответствии с планами Министерства обороны РФ, большинство призывников из нашей республики встанут в строй в воинских частях Центрального военного округа».

Юрий Аксенов также обратил внимание, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в военкоматах республики совместно с местными администрациями разработан комплекс мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, чтобы сохранить здоровье военнослужащих и гражданского персонала.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Центральный военный округ
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