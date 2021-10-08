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08.10.2021 (13:45)

В Центральном военном округе к сдаче контрольной проверки приступили более 5 тыс. военнослужащих

Более 5 тыс. военнослужащих соединения и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) приступили к сдаче контрольной проверки за 2021 учебный года. Экзамены по боевой выучке стартовали сегодня на полигонах Свердловской, Тюменской и Челябинской областей и продлятся до конца октября.

В рамках контрольной проверки подразделения были переброшены в районы выполнения учебно-боевых задач и развернули мобильные компоненты системы управления. Танковые и мотострелковые подразделения отрабатывают вождение боевых машин и выполнение огневых задач из вооружения бронетранспортеров БТР-82, танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2. Специалисты радиоэлектронной борьбы, подразделений связи и РХБ защиты выполняют задачи по комплексной защите полевых пунктов управления, а также устойчивости связи между командными пунктами.

В ходе контрольной проверки боевой выучки подразделениям военного округа предстоит подтвердить способность выполнить задачи по предназначению.

К практическим действиям контрольной проверки на Урале привлечены военнослужащие бригад управления, РХБ защиты, радиоэлектронной борьбы, инженерно-саперного полка, а также воинские части гвардейской танковой дивизии ЦВО и свыше 1,2 тыс. единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
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