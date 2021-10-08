08.10.2021 (13:40)

Министр обороны России заслушал доклад о запланированных до 2027 года запусках ракеты «Ангара»

В ходе рабочей поездки на космодром Плесецк Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклад главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерала армии Сергея Суровикина о планирующихся запусках ракет класса «Ангара» на период до 2027 года.

Во время инспекции цеха, где в настоящее время осуществляется сборка ракеты-носителя (РН) тяжёлого класса «Ангара-А5», генерал армии Сергей Суровикин также доложил Министру обороны РФ о графике проведения её лётных испытаний и о ходе испытаний комплекса разгонного блока «Персей», который предназначен для выведения космических аппаратов как с опорных, так и с незамкнутых промежуточных орбит, формируемых РН «Ангара-А5», на высокоэнергетические околоземные орбиты, в том числе – высококруговую, геопереходную и геостационарную.

Кроме того, главнокомандующий ВКС сообщил генералу армии Сергею Шойгу, что новый монтажно-испытательный корпус (МИК) на космодроме Плесецк будет введён в строй до конца текущего года: «На год раньше идём. Все основные задачи будут решены уже в третьем квартале», – доложил главком.

«То есть, мы обеспечим себя полностью?», – спросил Министр обороны России, имея в виду то, что после завершения этого этапа модернизации космодрома появится возможность подготовки и проведения пуска ракет различного класса. «Так точно, в полном объёме», – ответил Сергей Суровикин.

Пока что на космодроме функционирует один МИК с рабочими местами для подготовки РН, разгонного блока «Бриз-М» и для сборки головной части космического ракетного комплекса (КРК) «Ангара».

«Ангара» – современное семейство ракет-носителей построенных по модульному принципу и оснащенных кислородно-керосиновыми двигателями. Данное семейство будет включать в себя ракеты четырёх классов (от лёгкого до тяжелого) в диапазоне грузоподъемности от 3,8 тонн (РН «Ангара-1.2») до 35 тонн (РН «Ангара-А7»). Головным разработчиком семейства ракет «Ангара» и производителем РН является Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева.

Эксплуатационные и энергетические характеристики РН семейства «Ангара» позволяют достаточно успешно конкурировать на международном рынке с лучшими зарубежными образцами ракетно-космической техники. Широкое использование в данном проекте унификации вместе с применением самых передовых технологий производства позволит обеспечить «Ангаре» более низкую в сравнении с мировыми аналогами себестоимость выведения в космос полезной нагрузки в достаточно широком диапазоне орбит.

Различные варианты РН «Ангара» на практике реализуются при помощи разного количества универсальных ракетных модулей (УРМ) – УРМ-1 для первой ступени ракет и УРМ-2 для второй и третьей ступеней. Для ракет лёгкого класса («Ангара-1.2») – один УРМ, для РН среднего класса – три УРМ («Ангара-А3»), для РН тяжёлого класса – пять УРМ («Ангара-А5») и семь УРМ («Ангара-А7»).

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