08.10.2021 (13:01)

Замминистра обороны РФ Александр Фомин рассказал иностранным военным атташе о результатах стратегического российско-белорусского учения «Запад-2021»

Сегодня в Москве заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин довел военным атташе иностранных государств информацию основные итоги российско-белорусского стратегического учения «Запад-2021», которое проходило на территориях России и Белоруссии с 10 по 16 сентября.

Он отметил плановый характер учения. Подобные учения Вооруженные Силы Российской Федерации проводят ежегодно, поочередно на базе каждого из четырех военных округов. Так, например, в 2018 году учение было проведено в Восточном военном округе, в 2019 году – в Центральном военном округе, в 2020 году – в Южном военном округе, в 2021 году, соответственно, - в Западном военном округе.

Подготовка учения «Запад-2021» проводилась с максимально допустимой в этих случаях открытостью.

По мнению Александра Фомина, представленная в ходе брифинга информация будет способствовать снижению военной напряженности в Европе, снизит накал спекуляций на тему военной активности России в регионе. Он подчеркнул, что на аналогичные брифинги по учениям, которые проводились в странах НАТО, российские военные атташе не приглашались.

До начала учения в Минобороны России состоялся брифинг, где вниманию военных атташе была представлена основная вводная информация о замысле учения, целях и районах его проведения. Аналогичный брифинг был проведен в сентябре в Министерстве обороны Республики Белоруссии.

В основу замысла совместного стратегического учения положен опыт современных вооруженных конфликтов, а также новые формы и способы применения войск.

Учение проводилось в два этапа. На первом этапе Объединенным командованием Региональной группировки войск (сил) вооруженных сил Республики Белоруссии и Российской Федерации отработаны вопросы управления соединениями и воинскими частями в ходе отражения агрессии против Республики Белоруссии, а также организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах решения поставленных задач.

На втором этапе осуществлялось управление войсками в ходе отражения агрессии против Российской Федерации, отрабатывалось применение коалиционной группировки войск для восстановления территориальной целостности Союзного государства.

Всего к учению привлекалось порядка 200 тыс. человек, 80 самолетов и вертолетов, 760 единиц боевой техники и 15 боевых кораблей. От государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других стран в учении приняли участие до 2 тыс. человек.

На территории Российской Федерации были развернуты воинские контингенты и оперативные группы Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии и Шри-Ланки. Вооруженные силы Вьетнама, Китая, Мьянмы, Пакистана и Узбекистана были представлены военными наблюдателями.

В соответствии с главой V Венского документа по сети связи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за 42 дня до начала учения было направлено уведомление. В данном уведомлении указана численность личного состава воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, подпадающего под действие Венского документа при проведении учения «Запад-2021» на российской территории. Эта численность не превысила 6 400 военнослужащих.

Учение в России и Белоруссии проводилось по единому замыслу, на фоне общей оперативно-тактической обстановки. При этом общая численность воинского контингента Вооруженных Сил России и иностранных государств на российском этапе учения «Запад-2021» не превысила 9 000 военнослужащих. В соответствии с главой VI Венского документа в этом случае приглашение наблюдателей от государств - участников Венского документа не требуется. Таким образом, российской стороной были в полном объеме соблюдены требования Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Розыгрыши практических действий войск осуществлялись на пяти военных полигонах в Белоруссии и на девяти полигонах в России, а также в акватории Балтийского моря. В ходе учения на территории Российской Федерации были отработаны вопросы управления действиями авиации и войск ПВО в ходе отражения ударов средств воздушного нападения условного противника.

Подразделения коалиционной группировки войск проводили операции по отражению наступления, нанесению огневого поражения, разгрому вклинившихся группировок условного противника.

Проведены тренировки по форсированию крупной водной преграды с помощью паромных и мостовых переправ.

Отработано управление действиями подразделений и воинских частей с использованием единой системы управления тактического звена. Боевые действия планировались с учетом опыта современных локальных войн и вооруженных конфликтов.

На территории Белоруссии была создана в короткие сроки группировка войск на основе боеготовых в мирное время воинских формирований, обладающих высоким уровнем мобильности, способных вести автономные действия.

Апробированы новые способы ведения оборонительных действий, включая высадку тактических воздушных десантов.

Силы Балтийского флота на начальном этапе учения отработали учебно-боевые задачи по поиску, блокированию, уничтожению диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований. В дальнейшем - отразили высадку морского десанта и нанесли поражение боевым кораблям условного противника.

В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в Вооруженных Силах новой коронавирусной инфекции организована эффективная совместная работа специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты и медицинских подразделений, которая позволила предотвратить заболевание среди участников учения.

При подготовке к учению с представителями воинских формирований иностранных государств организовано боевое слаживание. Проведены совместные рекогносцировки, взаимодействие на макетах местности и в районах розыгрыша боевых действий с детальной отработкой выполняемых задач.

Состоялись тренировки по управлению подразделениями и командами действий авиации, артиллерии и средств ПВО.

В ходе розыгрышей практических действий группы специального назначения отрабатывали порядок ведения боя в городских условиях. При этом войска использовали опыт, полученный в Сирийской Арабской Республике. Осуществлено совместное десантирование и боевое слаживание батальонной тактической группы.

У правление подразделениями, ударами авиации, огнем артиллерии и средств ПВО осуществлялось в составе коалиционной группировки войск.

12 сентября на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области в присутствии президента Белоруссии и военных атташе иностранных государств проведены совместные практические действия вооруженных сил РБ, части сил танковой армии Западного военного округа и десантно-штурмовой дивизии ВДВ ВС РФ.

Основной розыгрыш практических действий на территории России 13 сентября 2021 г. проводился при личном участии Президента Российской Федерации В.В.Путина на полигоне Мулино в Нижегородской области.

За действиями войск наблюдали военные делегации 12 иностранных государств и аккредитованные в Москве военные атташе от 34 стран. Всего на полигоне находилось 134 иностранных представителя.

Военные атташе стран НАТО на этот этап учения, исходя их принципа взаимности, не приглашались, так как российские военные атташе не были приглашены на аналогичное учение альянса «Защитник Европы-2021».

Впервые в практике в ночное время и при неблагоприятных погодных условиях было проведено массированное десантирование парашютно-десантного батальона численностью до 600 человек. Для десантирования задействовался 21 самолет Ил-76МД военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России, десантировано 30 боевых машин десанта нового поколения БМД-4М.

В ходе розыгрыша различных эпизодов учения для эффективной корректировки огня, а также в интересах разведывательных подразделений активно применялась беспилотная авиация, включая ударные беспилотные летательные аппараты.

Отработаны способы дистанционного выведения из строя так называемого «роя» ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника.

На российских полигонах под Калининградом впервые отработано боевое применение ударных робототехнических комплексов «Платформа-М». Дистанционно управляемые боевые роботы на гусеничном шасси успешно выполнили задачи по действиям в городских условиях.

В ходе этапа учения «Запад-2021» на полигоне Мулино в боевых порядках общевойсковых подразделений успешно применялись роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта».

В рамках ранее достигнутых договоренностей с нашими белорусскими коллегами в ходе учения апробировали функционирование создаваемых на территории Белоруссии двух учебно-боевых центров подготовки специалистов ВВС и ПВО и несения боевого дежурства в Единой региональной системе ПВО РФ и РБ.

Опыт, приобретенный экипажами истребителей Воздушно-космических сил России и военно-воздушных сил Белоруссии, будет использован при организации охраны воздушных границ Союзного государства.

Совместное стратегическое учение «Запад-2021» носило сугубо оборонительный характер и было направлено на обучение войск ведению военных действий в современных условиях. Оно продемонстрировало возросшую выучку войск и повысило оперативную совместимость органов военного управления вооруженных сил РФ, РБ, союзников и дружественных государств.

«Все поставленные цели учения достигнуты, учебные вопросы отработаны в полном объеме», – сказал по завершении своего выступления Александр Фомин.

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