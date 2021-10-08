08.10.2021 (13:30)

Операторы БЛА общевойсковой армии ЗВО отработали координацию действий разведывательных подразделений

В Смоленской области операторы беспилотных летательных аппаратов (БЛА) общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) отработали координацию действий разведывательных подразделений в лесистой местности.

Расчеты комплексов «Орлан-10» и «Элерон» выполнили разведку ключевых объектов на высоте до 1 тыс. м. После обнаружения полевого штаба, огневых средств и парка военной техники условного противника БЛА приступили к сопровождению разведывательных подразделений и к поиску дозорных групп при помощи гиростабилизированной телевизионной камеры с тепловизором, установленной на беспилотник.

Учение прошло в рамках контрольной проверки за летний период обучения. Для ее успешной сдачи военнослужащим предстояло за определённое время выполнить норматив по развёртыванию, по запуску БЛА и по обнаружению объектов. Всего в учении приняло участие около 100 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.

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