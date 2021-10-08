08.10.2021 (13:15)
В Нижегородской области танковые экипажи ЗВО в ходе учения уничтожили условного противника
В Нижегородской области на полигоне Мулино танковые экипажи отдельной танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа в ходе ротного тактического учения уничтожили противника, занявшего круговую оборону в населенном пункте.
Учение носило двусторонний характер. В составе основных танковых сил были боевые машины Т-72Б3, а мотострелковые подразделения поддерживали боевые машины пехоты БМП-2.
Всего в ротном тактическом учении приняло участие около 300 военнослужащих и свыше 80 единиц вооружения, военной и специальной техники.
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