Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.10.2021 (13:15)

В Нижегородской области танковые экипажи ЗВО в ходе учения уничтожили условного противника

В Нижегородской области на полигоне Мулино танковые экипажи отдельной танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа в ходе ротного тактического учения уничтожили противника, занявшего круговую оборону в населенном пункте.

 Учение носило двусторонний характер. В составе основных танковых сил были боевые машины Т-72Б3, а мотострелковые подразделения поддерживали боевые машины пехоты БМП-2.

Всего в ротном тактическом учении приняло участие около 300 военнослужащих и свыше 80 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Лучшие подразделения Балтийского флота соревнуются за присвоение почетного наименования «ударное»
В Нижегородской области артиллеристы ЗВО огнем из САУ «Мста-С» уничтожили условного противника
В Нижегородской и Московской областях в ходе контрольной проверки специалисты РХБ защиты провели специальную обработку
Почти сто пациентов с коронавирусом приняли медики танковой армии ЗВО в городской больнице Тулы

Метки:
Танки , Западный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false