08.10.2021 (13:00)

Лучшие подразделения Балтийского флота соревнуются за присвоение почетного наименования «ударное»

На Балтийском флоте корабли и воинские части соревнуются за звание «ударных». Это наименование присваивается приказом Министра обороны Российской Федерации наиболее боеспособным подразделениям, соединениям и воинским частям.

Всего от флота выдвинут 21 кандидат, в числе которых корветы, большие десантные корабли и десантные катера, малые ракетные корабли и тральщики.

Кроме того, проверке подвергнуты подразделения берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы, морской пехоты и армейского корпуса Балтийского флота, соединений противовоздушной обороны и морской авиации флота.

В рамках проверки военнослужащие сдадут экзамены представителям комиссии штаба Балтийского флота по тактической и специальной подготовке, по вождению боевых машин, по стрельбе из стрелкового оружия, а также из вооружения боевых машин с ходу и в движении. Кроме того, каждое подразделение пройдет испытания по основным предметам боевой подготовки, в том числе инженерной, медицинской, защите от оружия массового поражения. Корабельный состав выполнит курсовые задачи в морских полигонах.

Торжественное вручение атрибутов ударного соединения командованию и военнослужащим состоится в начале нового учебного года.

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