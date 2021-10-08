08.10.2021 (12:45)

В Нижегородской области артиллеристы ЗВО огнем из САУ «Мста-С» уничтожили условного противника

В Нижегородской области на полигоне Мулино более 300 артиллеристов танкового объединения Западного военного округа (ЗВО) в ходе контрольной проверки выполнили боевые стрельбы из самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С».

Стрельба велась по полноразмерным мишеням, имитирующим силы условного противника. Всего артиллеристы выполнили свыше 20 огневых задач по одиночным и групповым целям. Для корректирования артиллерийского огня, а также для оценки обстановки были задействованы беспилотные летательные аппараты, при помощи которых корректировщики передавали точные координаты целей на командные пункты дивизионов.

Всего в стрельбах было задействовано порядка 100 единиц вооружения военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

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