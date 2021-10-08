08.10.2021 (12:30)

В Нижегородской и Московской областях в ходе контрольной проверки специалисты РХБ защиты провели специальную обработку

В Нижегородской и Московской областях на полигоне Мулино и Головеньки соответственно специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках контрольной проверки за летний период обучения выполнили комплекс задач по организации защиты войск с применением современных образцов техники.

Военнослужащие выполнили учебные задачи по ведению РХБ разведки местности, в том числе при движении на марше с применением разведывательных химических машин РХМ-6, а также провели забор проб грунта и осуществили дозиметрический и химический контроль.

При обнаружении условно зараженного участка местности военнослужащие провели мероприятия по его обеззараживанию, а также по специальной обработке личного состава, вооружения, техники с использованием универсальных станций специальной обработки на шасси автомобилей КамАЗ.

Также специалисты РХБ защиты выполнили нормативы по аэрозольной маскировке, по противодействию средствам наведения высокоточного оружия, а также по применению технических средств разведки.

Подразделения аэрозольного противодействия при помощи ТДА-М осуществили постановку дымовых завес с целью маскировки маршрутов передвижения войск. Дымовые машины ТДА-М способны устанавливать горизонтальные и приподнятые, позволяющие обеспечить маскировку передвижения техники и личного состава при движении по мостам.

Всего в мероприятии было задействовано свыше 500 военнослужащих и порядка 90 единиц вооружения, военной и специальной техники подразделений радиационной, химической и биологической защиты танкового объединения ЗВО.

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