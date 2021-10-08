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08.10.2021 (12:15)

Почти сто пациентов с коронавирусом приняли медики танковой армии ЗВО в городской больнице Тулы

Фото Видео

Почти сто пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 приняли военные медики гвардейской танковой армии Западного военного округа в первую неделю работы на территории ГУЗ «Щекинская городская больница» в городе Туле.

В настоящее время военные специалисты работают в приемно-сортировочном, госпитальном, инфекционном, санитарно-эпидемиологическом отделениях больницы, а также в отделении анастезиологии и реанимации, лаборатории для ПЦР-диагностики и исследования других анализов и проб.

На территории городской больницы 10 врачей и 20 медсестер танкового объединения Западного военного округа, врачи инфекционисты, реаниматологи. В их распоряжении аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и другое медицинское оснащение, необходимое для лечения широкого спектра патологий.

Прием больных осуществляется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , COVID-19
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