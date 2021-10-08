08.10.2021 (12:00)

В 1 армии ПВО-ПРО ВКС прошла тренировка по пожарной безопасности

В управлении 1 армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения пожарная команда гарнизона провела тренировку по ликвидации обнаруженного условного пожара в помещении.

По легенде тренировки произошло возгорание в одном из помещений. По тревоге был поднят личный состав пожарного подразделения, который в короткий срок выдвинулся на место происшествия.

В тушении условного пожара применялись новейшие пожарные автоцистерны с повышенной проходимостью АЦ 6,0-40 на базе автомобиля КамАЗ-43118.

Перед практической частью тренировки, с военнослужащими был проведён инструктаж по требованиям пожарной безопасности, а также занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в результате пожара с различными степенями ожогов.

В локализации условного очага возгорания принимали участие военнослужащие центра обеспечения управления армии.

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