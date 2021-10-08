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08.10.2021 (11:45)

Управление дальневосточного соединения дальней авиации готовится к плановым контрольным занятиям

В дальневосточном авиационном соединении дальней авиации, дислоцированном в Амурской области, проходят плановые строевые занятия с личным составом управления.

В рамках мероприятий запланировано проверить теоретические знания и практические умения руководящего состава, начальников служб и отделений управления авиационного соединения.

Занятия пройдут с проведением смотров документов, личных вещей, обмундирования и штатного оружия военнослужащих.

Всем военнослужащим предстоит продемонстрировать свои умения строевого шага как одиночно, так и в составе подразделения с исполнением строевой песни.

Данные мероприятия продлятся до конца текущей недели с соответствующей оценкой личного состава управления.

Занятия проходят под руководством командира авиационного соединения гвардии полковника Андрея Малышева.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , Воздушно-космические силы (ВКС)
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