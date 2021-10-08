08.10.2021 (11:45)
Управление дальневосточного соединения дальней авиации готовится к плановым контрольным занятиям
В дальневосточном авиационном соединении дальней авиации, дислоцированном в Амурской области, проходят плановые строевые занятия с личным составом управления.
В рамках мероприятий запланировано проверить теоретические знания и практические умения руководящего состава, начальников служб и отделений управления авиационного соединения.
Занятия пройдут с проведением смотров документов, личных вещей, обмундирования и штатного оружия военнослужащих.
Всем военнослужащим предстоит продемонстрировать свои умения строевого шага как одиночно, так и в составе подразделения с исполнением строевой песни.
Данные мероприятия продлятся до конца текущей недели с соответствующей оценкой личного состава управления.
Занятия проходят под руководством командира авиационного соединения гвардии полковника Андрея Малышева.