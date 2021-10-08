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08.10.2021 (11:30)

Военнослужащие Тверского соединения ВТА выполнили плановые стрельбы из стрелкового оружия

Военнослужащие Тверского соединения военно-транспортной авиации выполнили плановые стрельбы из автомата АК-74.

Перед началом стрельб был проведен инструктаж с личным составом, где особое внимание было уделено технике безопасности при обращении с оружием.

Плановые стрельбы организуются в целях отработки и поддержания навыков огневой подготовки личного состава соединения с соблюдением требований по обеспечению безопасности.

Военнослужащие показали хорошие и отличные результаты, благодаря регулярным занятиям по огневой подготовке.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-транспортная авиация , Боевая подготовка , Воздушно-космические силы (ВКС)
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