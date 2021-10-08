08.10.2021 (11:30)
Военнослужащие Тверского соединения ВТА выполнили плановые стрельбы из стрелкового оружия
Военнослужащие Тверского соединения военно-транспортной авиации выполнили плановые стрельбы из автомата АК-74.
Перед началом стрельб был проведен инструктаж с личным составом, где особое внимание было уделено технике безопасности при обращении с оружием.
Плановые стрельбы организуются в целях отработки и поддержания навыков огневой подготовки личного состава соединения с соблюдением требований по обеспечению безопасности.
Военнослужащие показали хорошие и отличные результаты, благодаря регулярным занятиям по огневой подготовке.
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