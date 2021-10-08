08.10.2021 (11:00)

Начальник Генштаба ВС РФ передал звезду Героя Российской Федерации внуку участника Великой Отечественной войны

В Национальном центре управления обороной (НЦУО) Российской Федерации состоялась торжественная передача знака особого отличия «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации внуку героически погибшего в бою командира 32-й стрелковой дивизии 5-й армии Западного фронта полковника Полосухина Виктора Павловича.

Награду внуку комдива лично передал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.

Замглавы российского военного ведомства отметил, что среди многих соединений и частей Красной Армии особенно выделялась дивизия под командованием полковника Полосухина Виктора Ивановича.

«Личный состав соединения в период ожесточенных боев на подступах к Москве стойко удерживал рубежи Можайской линии обороны. Несмотря на неоднократные попытки, противнику не удалось продвинуться в полосе обороны дивизии» – заявил Валерий Герасимов.

Также глава российского Генштаба высоко оценил профессионализм комдива: «Его личное мужество и умелое управление частями дивизии обеспечили не только успешное проведение оборонительной операции, но и создали условия для разгрома фашистских захватчиков под Москвой» – отметил генерал армии Валерий Герасимов.

В ходе контрнаступления под Москвой полковник Виктор Полосухин героически погиб 18 февраля 1942 года.

«К сожалению, в то время подвиг Виктора Ивановича не получил должной оценки. И только спустя 80 лет ему присвоено высокое звание Героя Российской федерации» – сказал начальник Генерального штаба.

Справочно:

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года №465 за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов полковнику Полосухину Виктору Ивановичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

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