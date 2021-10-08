08.10.2021 (11:15)

Министр обороны России прибыл на космодром Плесецк проверить ход модернизации его инфраструктуры

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой на космодром Плесецк, где проверит ход модернизации монтажно-испытательного корпуса, на котором будут испытывать тяжелый ракетоноситель «Ангара-А5».

Кроме того, генерал армии Сергей Шойгу примет участие в церемонии закладки камня в основание будущего госпиталя для медицинского обеспечения военнослужащих, членов семей и жителей города.

Космодром Плесецк выполняет задачи в интересах видов и родов Вооружённых сил РФ. В настоящее время здесь эксплуатируются ракеты-носители лёгкого класса «Ангара-1.2», «Союз-2.1в», «Рокот», среднего класса «Союз-2.1а», «Союз-2.1б», тяжёлого класса «Ангара-А5».

Средства измерений космодрома выполняют сбор и математическую обработку траекторной и телеметрической информации при пусках ракет космического назначения и межконтинентальных баллистических ракет (МБР). В состав средств измерений входят пункты, расположенные в городах Мирный, Северодвинск, Нарьян-Мар, Норильск.

Баллистическое и аналитическое обеспечение пусков ракет-носителей, осуществляемых с космодрома, позволяет проводить полный анализ лётно-технических характеристик пусков всех типов ракет космического назначения, обеспечивать баллистическое и навигационное сопровождение запусков космических аппаратов.

Являясь крупнейшим космодромом, расположенным на территории России, Плесецк в перспективе должен стать главным местом старта большинства космических аппаратов, в первую очередь в интересах обороны и безопасности страны. Здесь ведётся создание и отработка перспективных ракетно-космических комплексов «Союз-2» и «Ангара», построенных на современной отечественной элементной базе и призванных обеспечить поддержание орбитальной группировки в ближайшие десятилетия.

Ввод в штатную эксплуатацию этих комплексов позволит обеспечить возможность запуска всех космических аппаратов оборонного назначения с российской территории, гарантируя независимость отечественного военного космоса.

Расположенный на территории Архангельской области Плесецк является самым северным космодромом в мире. Его общая площадь – 176 200 га (с севера на юг на 46 км, с востока на запад 82 км).

История космодрома началась 11 января 1957 года, когда было принято постановление правительства СССР о создании военного объекта с условным наименованием «Ангара». Он создавался как войсковое соединение ракетных полков, вооруженных МБР Р-7, разработка которых велась в ОКБ-1 под руководством Сергея Королёва.

Официальный статус космодром приобрел в соответствии с указом президента РФ от 11 ноября 1994 года. К 2017 году с его стартовых площадок выведены на околоземные орбиты свыше 2000 космических аппаратов различного назначения. Проведено около 1600 пусков ракет-носителей. Испытано 11 космических ракетных комплексов, 60 типов космических аппаратов. С территории космодрома произведено около 500 пусков МБР. Испытано 13 ракетных комплексов, три из которых несут боевое дежурство в настоящее время.

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