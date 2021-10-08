08.10.2021 (10:20)

Подразделения ЮВО в Южной Осетии были проверены на готовность действовать по тревоге

Комиссия объединения ЮВО подняла личный состав военной базы «в ружье» в первый день своей работы в соединении. В результате оценивалось выполнение установленных нормативов на получение штатного вооружения, экипировки, материальных средств и вывод боевой и автомобильной техники в район формирования колонн.

По результатам первого этапа итоговой проверки подразделения военной базы подтвердили высокий уровень боеготовности.

Далее комиссия вышестоящего органа военного управления оценит действия командиров подразделений и их подчиненных в ходе тактического учения. Проверка пройдет в двустороннем формате тактического учения.

Итоговая проверка войск ЮВО направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

По решению командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова комплексные комиссии оценят способности командиров подразделений, воинских частей и соединений принимать нестандартные решения в условиях современного боя, их умение управлять приданными тактическими группами родов войск.

Основные мероприятия итоговой проверки в соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО будут проведены в двустороннем формате на 25-ти общевойсковых полигонах, расположенных на территории 14 субъектов Юга России, а также на военных базах ЮВО в Закавказье – в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

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