08.10.2021 (10:00)

Разведчики 58-й армии ЮВО уничтожили командный пункт условного противника в горах Северной Осетии

Разведчики мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), подтвердили свои профессиональные навыки, сдав итоговую проверку за 2021-й учебный год на горном полигоне в Северной Осетии. На высоте 2,5 тыс метров подразделения специального назначения выполнили разведывательно-поисковые действия в горно-лесистой местности и в условиях населенного пункта на полигоне Дарьял в Северной Осетии.

Разведчики обнаружили и уничтожили командный пункт условного противника, захватив секретную информацию, а также оружие и средства связи.

В ходе выполнения поставленных задач личный состав подразделения скрытно совершил марш-бросок на 5 км к месту проведения специальных действий.

Также военнослужащие выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия, продемонстрировали навыки маскировки, устройства засад, ведения рукопашного боя.

По плану итоговой проверки разведподразделения общевойсковой армии ЮВО выполнят задачи в составе тактических групп в рамках двусторонних тактических учений мотострелковых и танковых частей объединения.

Итоговая проверка войск Южного военного округа (ЮВО) направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

По решению командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова комплексные комиссии оценят способности командиров подразделений, воинских частей и соединений принимать нестандартные решения в условиях современного боя, их умение управлять приданными тактическими группами родов войск.

Основные мероприятия итоговой проверки в соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО будут проведены в двустороннем формате на 25-ти общевойсковых полигонах, расположенных на территории 14 субъектов Юга России, а также на военных базах ЮВО в Закавказье – в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

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