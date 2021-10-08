08.10.2021 (09:40)

В ходе учения с военнослужащими военной базы ЮВО в Абхазии был задействован противобеспилотный резерв

В ходе двустороннего батальонного тактического учения с подразделениями российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии на полигоне Цабал впервые был задействован противобеспилотный резерв в составе расчетов зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» и «Оса-АКМ», автоматизированной станции помех Р-934БМВ «Борисоглебск».

С целью скрытного отражения ударов условного воздушного противника военнослужащие применили новую тактику – действие противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы из засад. Специалисты ПВО и РЭБ обнаружили и классифицировали летящие на различных высотах разведывательные и ударные беспилотники, после чего поразили цели.

Итоговая проверка войск ЮВО направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

По решению командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова комплексные комиссии оценят способности командиров подразделений, воинских частей и соединений принимать нестандартные решения в условиях современного боя, их умение управлять приданными тактическими группами родов войск.

Основные мероприятия итоговой проверки в соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО будут проведены в двустороннем формате на 25-ти общевойсковых полигонах, расположенных на территории 14 субъектов Юга России, а также на военных базах ЮВО в Закавказье – в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

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