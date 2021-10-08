08.10.2021 (09:25)

Корабли Каспийской флотилии отработали новые элементы ведения морского боя

Корабельная ударная группа (КУГ) Каспийской флотилии (КФл) выполнила артиллерийские стрельбы в Каспийском море по береговым и морским целям, условного противника. Тактическое учение в море с корабельными соединениями КФл проводится в рамках итоговой проверки за 2021 учебный год.

В ходе выполнения учебно-боевых задач малые ракетные и артиллерийские корабли флотилии отработали новые элементы ведения морского боя с переносом огня и распределением целей.

По замыслу учения отряд боевых кораблей был атакован корабельной группой условного противника. Экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Углич» открыл ответный огонь по морским целям, выполнив прикрытие основных сил. После нанесения ракетного удара по береговым целям на острове Чечень, корабельная группа флотилии в составе МРК «Великий Устюг», «Град Свияжск» и малого артиллерийского корабля «Астрахань» вступили в морской бой. Огнем из артиллерийских установок А-190 и зенитно-артиллерийских комплексов АК-306 и АК 630-М2 «Дуэт» были уничтожены все морские цели на дальностях от 5 до 10 км. Поддержку с воздуха оказывали самолеты Су-30СМ и Су-34 из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Также моряки отработали элементы маневрирования кораблей при выходе из боя и отражение ударов средств воздушного нападения условного противника.

Всего в рамках итоговой проверки в морских полигонах задействовано более 20 боевых кораблей флотилии, базовые и рейдовые тральщики, а также катера и суда обеспечения КФл.

Итоговая проверка войск Южного военного округа (ЮВО) направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

По решению командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова комплексные комиссии оценят способности командиров подразделений, воинских частей и соединений принимать нестандартные решения в условиях современного боя, их умение управлять приданными тактическими группами родов войск.

Основные мероприятия итоговой проверки в соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО будут проведены в двустороннем формате на 25-ти общевойсковых полигонах, расположенных на территории 14 субъектов Юга России, а также на военных базах ЮВО в Закавказье – в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

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