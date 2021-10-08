08.10.2021 (09:10)

Командующий Каспийской флотилией поздравил командиров кораблей с профессиональным праздником

Командующий Каспийской флотилией (КФл) контр-адмирал Александр Пешков поздравил всех командиров, членов их семей и экипажи кораблей с Днем командира корабля, поблагодарил военнослужащих флотилии за службу и самоотверженный труд при выполнении служебных задач.

Также командующий КФл отметил, что флотилия успешно выполняет учебно-боевые задачи в акватории Каспийского моря, в современном облике и в новых условиях, после полной передислокации корабельных сил КФл в пункт базирования Дагестан.

В Махачкале и Каспийске для военнослужащих и членов их семей создаются комфортные условия: совершенствуется социальная инфраструктура, возводятся новые детские сады и школы, расширяется жилой фонд для военнослужащих. Это позволяет экипажам кораблей и береговым силам флотилии ещё более эффективно и качественно выполнять свой воинский долг по обороне Каспийских рубежей, не переживая за условия проживания своих семей.

В честь Дня командира корабля, а также за образцовое выполнение воинского долга, проявленную разумную инициативу, старание и профессиональное мастерство ряд командиров кораблей поощрены приказом командующего флотилией.

Справочно:

Ежегодно 8 октября военнослужащие Военно-морского флота России отмечают День командира надводного, подводного и воздушного корабля – профессиональный праздник командиров экипажей кораблей, установленный в 2007 году Указом Главнокомандующего ВМФ РФ «О введении годового праздника Дня командира корабля Военно-морского флота».

Поводом для выбора даты праздника послужило Наваринское морское сражение, в котором отличился корабль русской эскадры «Азов» под командованием капитана первого ранга Михаила Лазарева. Флагман уничтожил пять турецких кораблей, а само судно получило 153 попадания.

В этот день в России принимают поздравления командиры, которые в разные годы службы командовали кораблями, подводными лодками и самолетами ВМФ, а также те, кто в настоящее время несет нелегкую командирскую вахту.

Командиры надводных кораблей флотилии вносят значительный вклад в поддержание боевой готовности, укрепление мощи ВМФ, который является гарантом международной стабильности и надежной защиты национальных интересов Российской Федерации.

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