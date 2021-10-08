08.10.2021 (09:00)

Снайперы Оперативной группы российских войск в Приднестровье сдали итоговую проверку

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) снайпера сдали итоговую проверку за 2021 учебный год.

В ходе сдачи контрольного упражнения снайперы выполняли стрельбу по появляющимся и движущимся целям из различных положений. Среди целей, которые необходимо было поразить были грудная фигура, которая появлялась на 10 секунд, пулеметный расчет, появляющийся на 20 секунд, а также ростовая фигура, движущаяся со скоростью 2-3 метра в секунду на протяжении 60 метров. Дальность до целей составляла от 350 до 550 метров.

Итоговая проверка для снайперов прошла на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице