08.10.2021 (08:45)

Военнослужащие соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота подняты по «тревоге» в рамках итоговой проверки

В рамках итоговой проверки войск за летний период обучения военнослужащие соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота приступили к отработке действий по сигналу «тревога».

Мотострелковые подразделения со штатным вооружением в составе смешанных колонн совершили 200-километровые марши комбинированным способом на межвидовой полигон Опук для отработки тактических действий в соответствии с поступающими указаниями вышестоящего командования. Передвижение войск осуществлялось различными маршрутами с максимальной скрытностью.

Колонну военной техники сопровождали спецмашины военной автоинспекции. Время перемещения техники по дорогам общего пользования было выбрано с учетом интенсивности движения.

При совершении марша личный состав подразделений отработал задачи по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника и преодолении условно зараженных участков местности.

В настоящее время в районах сосредоточения подразделений проводится развертывание пунктов управления, их инженерное оборудование и маскировка.

Следующим этапом итоговой проверки войск за летний период обучения 2021 года для военнослужащих соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота станет участие в двухстороннем бригадном тактическом учении.

Учение проводится в соответствии с единым планом итоговой проверки сил (войск) Южного военного округа за летний период обучения, по ранее утвержденному плану подготовки на 2021 год.

Основные мероприятия итоговой проверки в соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО проводятся в двустороннем формате. В ходе учений подразделения отработают действия в обороне и в наступлении. К практическим действиям в полевых условиях и в морских полигонах привлечено более 20 тыс. военнослужащих из состава трех общевойсковых армий, сил (войск) Черноморского флота и Каспийской флотилии, объединения ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения.

Проверка позволит выставить объективные оценки каждому кораблю, воинской части или подразделению, вскрыть проблемные вопросы и оперативно выработать пути их решения.

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