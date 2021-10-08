08.10.2021 (08:15)

Более 5 тысяч морских пехотинцев Тихоокеанского флота приняли участие в двустороннем бригадном тактическом учении в Приморье

В соответствии с планом боевой подготовки Береговых войск Тихоокеанского флота две бригады морской пехоты ТОФ, дислоцированные в Приморье и на Камчатке, в полном составе приняли участие в учении.

В ходе активной фазы ДБрТУ было задействовано более 900 единиц вооружения и военной техники, в том числе порядка 15 кораблей, катеров и судов обеспечения ТОФ, а также более 10 самолётов и вертолётов армейской и морской авиации.

Подразделения морской пехоты, действующие в нападении, были заранее переброшены с Камчатки в район ожидания и в ходе розыгрыша основного этапа провели высадку морского десанта на необорудованное побережье с помощью отряда больших десантных кораблей ТОФ.

Бригада морской пехоты в обороне обеспечила защиту плацдарма от продвижения условного противника вглубь побережья, применив нестандартные приёмы ведения боя в ходе организации противодесантной обороны.

Командиры приморской и камчатской бригад морской пехоты не знали замысла действий друг друга и в ходе ДБрТУ должны были сорвать планы друг друга по наступлению и обороне.

По итогам учения командованием флота будет сделан подробный разбор действий военнослужащих на полигоне с оценкой результативности применения командирами бригад тактических приёмов и нестандартных решений.

В ходе активной фазы учения на полигоне «Клерк» были проведены боевые стрельбы из вооружения бронетранспортёров БТР-82А, БМП-3, 122-м самоходных гаубиц «Гвоздика», танков Т-80БВ, ЗСУ «Шилка», а также из артиллерийских установок кораблей ТОФ, в том числе корветов и больших десантных кораблей. Кроме того, боевые стрельбы на полигоне отработали вертолёты армейской авиации Ка-52 и штурмовики Су-25 армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. От морской авиации ТОФ в учении были задействованы самолёты Ан-26 и Ил-18, вертолёты Ка-27, Ка-29 и Ми-8.

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