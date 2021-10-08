08.10.2021 (08:00)

Военнослужащие отделения огневой поддержки Оперативной группы российских войск в Приднестровье сдали итоговую проверку

На войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ в рамках контрольной проверки военнослужащие отделения огневой поддержки выполнили стрельбы из крупнокалиберного пулемета НСВ-12,7 «Утёс» по мишеням, имитирующим живую силу, легкобронированную технику и низколетящие цели условного противника.

По итогам проверки военнослужащие отделения огневой поддержки подтвердили высокий уровень боевой подготовки получив оценку «хорошо».

Контрольная проверка с отделением огневой поддержки провели в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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