08.10.2021 (08:00)
Военнослужащие отделения огневой поддержки Оперативной группы российских войск в Приднестровье сдали итоговую проверку
На войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ в рамках контрольной проверки военнослужащие отделения огневой поддержки выполнили стрельбы из крупнокалиберного пулемета НСВ-12,7 «Утёс» по мишеням, имитирующим живую силу, легкобронированную технику и низколетящие цели условного противника.
По итогам проверки военнослужащие отделения огневой поддержки подтвердили высокий уровень боевой подготовки получив оценку «хорошо».
Контрольная проверка с отделением огневой поддержки провели в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.
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