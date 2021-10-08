08.10.2021 (07:30)

Военный комиссар Новосибирской области поздравил ветерана ВОВ с международным Днем пожилого человека

Военно-патриотическая акция «Поздравь ветерана» проводится в регионе в рамках декады пожилых людей, посвященной Международному Дню пожилых людей с 01 по 10 октября.

Военный комиссар Новосибирской области полковник Евгений Кудрявцев поздравил ветерана и вручил ему поздравительный адрес с пожеланиями крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Кроме того, фронтовика поздравили представители юнармейского движения Новосибирской области и передали открытки, выполненные своими руками.

Справочно: Горьковский Петр Андреевич 1923 г.р. С 18-летнего возраста ушел на фронт имея военную специальность связиста-радиста. Был направлен в отдельный батальон связи в 232 стрелковую дивизию. Участник сражения на Курской дуге. За форсирование Днепра награждён медалью «За отвагу». Вторую медаль «За отвагу» получил за личный подвиг в Вене, когда в бою помог восстановить телефонную связь.

Награжден орденом Великой Отечественной войны 2-й степени, медалью Жукова, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После прохождения военной службы приехал в Новосибирскую область в с.Довольное, где работал директором школы.

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