08.10.2021 (07:15)

В ходе контрольных занятий связисты ВВО в Забайкальском крае выполнили нормативы по развертывание полевых подвижных пунктов управления

Были задействованы пункты управления, оснащенные цифровыми средствами связи и автоматизации.

В ходе контрольных занятий специалисты отработали развертывание полевых подвижных пунктов управления, проверили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью.

При решении поставленных задач применялись радиосредства последнего поколения, работающие на принципах программно-аппаратного радио.

Также военные связисты отработали вопросы по обеспечению охраны и обороны полевых пунктов управления от действий диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице