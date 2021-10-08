Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.10.2021 (07:15)

В ходе контрольных занятий связисты ВВО в Забайкальском крае выполнили нормативы по развертывание полевых подвижных пунктов управления

Были задействованы пункты управления, оснащенные цифровыми средствами связи и автоматизации.

В ходе контрольных занятий специалисты отработали развертывание полевых подвижных пунктов управления, проверили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью.

При решении поставленных задач применялись радиосредства последнего поколения, работающие на принципах программно-аппаратного радио.

Также военные связисты отработали вопросы по обеспечению охраны и обороны полевых пунктов управления от действий диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Приморском крае стартовало двухстороннее учение с участием более 2 тысяч военнослужащих ВВО
Спецназовцы вооруженных сил Пакистана испытали новейшее стрелковое вооружение российской армии на учении «Дружба-2021»
На полигоне ЮВО в Северной Осетии стартовало тактико-специальное учение подразделений связи
Расчёты БРК «Бал» Каспийской флотилии провели учебные стрельбы в Дагестане

Метки:
Войска связи , Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false