08.10.2021 (07:00)

Войсковая стажировка и учебная практика началась у курсантов ДВОКУ

В ходе мероприятий практики курсанты получают навыки несения корабельной службы на боевых кораблях, укрепляют полученные знания по выживанию в экстремальных условиях за полярным кругом в Алаку?ртти и Печенге. В это время стажеры горных подразделений будут покорять высоты Саян, совершенствуя мастерство горной подготовки.

Будущие командиры мотострелковых взводов получат практику управления воинскими коллективами, организации боевой учебы и быта.

Руководство училища уделяет большое значение войсковой практике курсантов. Большая география мест стажировок позволяет понять особенности службы в регионах различными климатическими условиями. По возвращении будущих офицеров в Вуз полученный опыт организации боевой учебы в воинских частях анализируется, после чего вносятся необходимые коррективы в учебный процесс училища.

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