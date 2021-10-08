Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.10.2021 (07:00)

Войсковая стажировка и учебная практика началась у курсантов ДВОКУ

В ходе мероприятий практики курсанты получают навыки несения корабельной службы на боевых кораблях,  укрепляют полученные знания по выживанию в экстремальных условиях за полярным кругом в Алаку?ртти и Печенге. В это время стажеры горных подразделений будут покорять высоты Саян, совершенствуя мастерство горной подготовки.

Будущие командиры мотострелковых взводов получат практику управления воинскими коллективами, организации боевой учебы и быта.

Руководство училища уделяет большое значение войсковой практике курсантов. Большая география мест стажировок позволяет понять особенности службы в регионах различными климатическими условиями. По возвращении будущих офицеров в Вуз полученный опыт организации боевой учебы в воинских частях анализируется, после чего вносятся необходимые коррективы в учебный процесс училища.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Курсанты Краснодарского училища летчиков завершили летную практику в соединении ВТА
В Краснодарском высшем военном училище им. генерала армии С.М. Штеменко состоялся торжественный ритуал приведения к Военной присяге курсантов 1 курса
С курсантами 1 курса военно-морского отделения Краснодарского высшего военного училища им. генерала армии С.М.Штеменко проведены занятия по освоению основ военно-морского дела»
Десантники из Катара, Алжира и Судана провели предпрыжковую подготовку на базе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В.Ф. Маргелова

Метки:
Военное училище
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false