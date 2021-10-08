08.10.2021 (07:00)
Войсковая стажировка и учебная практика началась у курсантов ДВОКУ
В ходе мероприятий практики курсанты получают навыки несения корабельной службы на боевых кораблях, укрепляют полученные знания по выживанию в экстремальных условиях за полярным кругом в Алаку?ртти и Печенге. В это время стажеры горных подразделений будут покорять высоты Саян, совершенствуя мастерство горной подготовки.
Будущие командиры мотострелковых взводов получат практику управления воинскими коллективами, организации боевой учебы и быта.
Руководство училища уделяет большое значение войсковой практике курсантов. Большая география мест стажировок позволяет понять особенности службы в регионах различными климатическими условиями. По возвращении будущих офицеров в Вуз полученный опыт организации боевой учебы в воинских частях анализируется, после чего вносятся необходимые коррективы в учебный процесс училища.