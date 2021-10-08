08.10.2021 (06:45)

Сотни тысяч кубометров грунта разработали военные железнодорожники Восточного военного округа на БАМе

На сегодняшний день произведена вырубка порядка 163 гектар лесонасаждений в полосе отвода, общей протяженностью 45 километров. В настоящий момент проводится разработка и выемка грунта в объеме более 83 тысяч кубических метров, и насыпи земляного полотна свыше 11 тысяч кубических метров. Данные работы проводятся в связи со сложным рельефом местности и работой в условиях вечной мерзлоты. Насыпи возводятся на трассе железнодорожного пути в местах понижениях рельефа, а выемки производят для изъятия грунта на заданную отметку.

Также военнослужащие выполняют обустройство притрассовых автомобильных дорог, для формирования которых использовано порядка 119 тысяч кубометров скального грунта на протяженности 19 километров. Притрассовая автодорога является временной автомобильной дорогой, прокладываемой вдоль полотна сооружаемой железной дороги.

Справочно: Земляное полотно железной дороги - комплекс инженерных грунтовых сооружений, служащих основанием для верхнего строения пути. Земляное полотно воспринимает нагрузку от рельсо-шпальной решетки, балласта и подвижного состава, равномерно распределяя ее на ниже лежащий естественный грунт.

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