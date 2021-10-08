Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.10.2021 (06:45)

Сотни тысяч кубометров грунта разработали военные железнодорожники Восточного военного округа на БАМе

На сегодняшний день произведена вырубка порядка 163 гектар лесонасаждений в полосе отвода, общей протяженностью 45 километров. В настоящий момент проводится разработка и выемка грунта в объеме более 83 тысяч кубических метров, и насыпи земляного полотна  свыше 11 тысяч кубических метров. Данные работы проводятся в связи со  сложным рельефом местности и работой в условиях вечной мерзлоты. Насыпи возводятся на трассе железнодорожного пути в местах понижениях рельефа, а выемки производят для изъятия  грунта на заданную отметку.

Также военнослужащие выполняют обустройство притрассовых автомобильных дорог, для формирования которых использовано порядка 119 тысяч кубометров скального грунта на протяженности 19 километров. Притрассовая автодорога является временной автомобильной дорогой, прокладываемой вдоль полотна сооружаемой железной дороги.

Справочно: Земляное полотно железной дороги - комплекс инженерных грунтовых сооружений, служащих основанием для верхнего строения пути. Земляное полотно воспринимает нагрузку от рельсо-шпальной решетки, балласта и подвижного состава, равномерно распределяя ее на ниже лежащий естественный грунт.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу поставил задачу не снижать темпы реконструкции БАМа
Студенческие стройотряды активно подключились к реконструкции северо-восточной хорды БАМа
На участках реконструкции БАМ военные железнодорожники ВВО начали земляные работы на вечномерзлых грунтах
Более 180 студентов ВУЦ ДВГУПС прибудут на участки строительства БАМа для прохождения практики

Метки:
Железнодорожные войска , БАМ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false