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08.10.2021 (06:30)

В Приморском крае стартовало двухстороннее учение с участием более 2 тысяч военнослужащих ВВО

В рамках учения военнослужащим предстоит отработать порядок действий по тревоге, совершение многокилометрового марша в заданный район, а также усовершенствовать навыки по владению штатной техникой и вооружением.

Работа штаба будет заключаться в оперативном принятии решений, в условиях сложной тактической обстановки, при этом практически отрабатывая вопросы  управления подразделениями при ведении маневренных учебно-боевых действий.

В ходе практической части мероприятия, мотострелковые и танковые подразделения выполнят задачи по ведению маневренной обороны в условиях применения условным противником, диверсионно-разведывательных групп,  высокоточного оружия, средств радиоэлектронной борьбы, дистанционного минирования.

Всего в учении примут участие около 2 тысяч военнослужащих и 400 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Учения
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