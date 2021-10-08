08.10.2021 (06:15)

Минометные расчеты ВВО провели боевые стрельбы в составе разведывательно-огневого контура на полигоне в Забайкалье

Минометчики продемонстрировали уникальные по меткости навыки стрельбы, попадая в мишень тремя выстрелами подряд из необорудованных огневых позиций. На занятии артиллеристы применяли 120-мм минометы 2С12 "Сани".

Всего было выполнено около 30 огневых задач по уничтожению целей, имитирующих бронетехнику и живую силу вероятного противника на удалении до пяти километров. После каждой огневой задачи артиллеристы совершали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые огневые позиции.

В тренировке участвовали более 100 военнослужащих, было задействовано свыше 30 единиц вооружения и военной техники.

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