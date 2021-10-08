Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.10.2021 (06:15)

Минометные расчеты ВВО провели боевые стрельбы в составе разведывательно-огневого контура на полигоне в Забайкалье

Минометчики продемонстрировали уникальные по меткости навыки стрельбы, попадая в  мишень тремя выстрелами подряд из необорудованных огневых позиций. На занятии артиллеристы применяли 120-мм минометы 2С12 "Сани".

Всего было выполнено около 30 огневых задач по уничтожению целей, имитирующих бронетехнику и живую силу вероятного противника на удалении до пяти километров. После каждой огневой задачи артиллеристы совершали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые огневые позиции.

В тренировке участвовали более 100 военнослужащих, было задействовано свыше 30 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В сухопутных и береговых войсках Северного флота начались контрольные занятия по боевой подготовке
Уссурийские десантники сдают контрольную проверку за 2021 год
Расчеты БРК «Бастион» Балтийского флота поразили условные цели в море
Свыше 10 тыс. военнослужащих общевойсковой армии ЗВО приступили к сдаче контрольной проверки

Метки:
Мотострелковые войска , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false