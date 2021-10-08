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08.10.2021 (06:00)

В Забайкалье свыше 6 тыс. военнослужащих ВВО и членов семей прошли ревакцинацию от COVID-19

В настоящее время ревакцинация проводится в военном клиническом госпитале Восточного военного округа (ВВО), его филиалах и военной поликлинике в городе Чита среди всех категории военнослужащих, включая офицеров, военнослужащих по контракту и по призыву.

Ревакцинация осуществляется отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на добровольной основе. Перед процедурой проводится обязательный медицинский осмотр у врача- терапевта с измерением температуры тела и тестированием на наличие антител к коронавирусной инфекции.

За все время жалоб о побочных эффектах и осложнениях в состоянии здоровья после вакцинации не поступало.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
COVID-19
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