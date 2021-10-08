Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.10.2021 (05:45)

Военнослужащие ВВО прибыли в Россию после успешного проведения международного учении «Селенга-2021» в Монголии

Ранее, российские военнослужащие на штатной технике совершили марш около 60 км до станции погрузки «Мааньт» с высокогорного полигона «Дойтын Ам» (Монголия).

После чего участники учения выполнили погрузку военной техники на железнодорожные платформы и убыли ж/д транспортом в пункт постоянной дислокации.

Напомним, совместное российско-монгольское военное учение проходило на территории Монголии, в пригороде Улан-Батора. Учение «Селенга» направлено на борьбу с международным терроризмом. В ходе учения военнослужащие двух стран, с применением различных тактических приемов современного боя, ликвидировали условные незаконные вооруженные формирования.

Торжественная церемония закрытия состоялась на главной площади города Зуун Мод (Центральный аймак, Монголия), вблизи полигона «Дойтын Ам», с шествием подразделений Восточного военного округа (ВВО) и вооруженных сил Монголии. В мероприятии принял участие министр обороны Монголии Г. Сайханбаяр.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Спецназовцы вооруженных сил Пакистана испытали новейшее стрелковое вооружение российской армии на учении «Дружба-2021»
В Монголии участники международного учения «Селенга-2021» почтили память маршала Георгия Жукова
На Кубани подразделения России и Пакистана провели штурм здания с применением новейших комплектов разминирования ОВР-3Ш
В Северную Осетию для участия в международном учении прибыли военнослужащие из Республики Алжир

Метки:
Международные учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false