08.10.2021 (05:45)

Военнослужащие ВВО прибыли в Россию после успешного проведения международного учении «Селенга-2021» в Монголии

Ранее, российские военнослужащие на штатной технике совершили марш около 60 км до станции погрузки «Мааньт» с высокогорного полигона «Дойтын Ам» (Монголия).

После чего участники учения выполнили погрузку военной техники на железнодорожные платформы и убыли ж/д транспортом в пункт постоянной дислокации.

Напомним, совместное российско-монгольское военное учение проходило на территории Монголии, в пригороде Улан-Батора. Учение «Селенга» направлено на борьбу с международным терроризмом. В ходе учения военнослужащие двух стран, с применением различных тактических приемов современного боя, ликвидировали условные незаконные вооруженные формирования.

Торжественная церемония закрытия состоялась на главной площади города Зуун Мод (Центральный аймак, Монголия), вблизи полигона «Дойтын Ам», с шествием подразделений Восточного военного округа (ВВО) и вооруженных сил Монголии. В мероприятии принял участие министр обороны Монголии Г. Сайханбаяр.

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