08.10.2021 (05:30)

Гидрографическое судно ТОФ проведёт обслуживание средств навигационного оборудования в районе Камчатки и Курильских островов

Данные работы выполняются специалистами гидрографической службы ТОФ на регулярной основе в целях обеспечения бесперебойной работы навигационного оборудования.

В ходе обслуживания гидрографических объектов будут проверены светооптические приборы, произведена замена ламп и источников питания, а также будет осуществлен ремонт автоматизированных маяков, плавучих и береговых знаков в зоне ответственности.

Военные гидрографы в течение месяца будут проводить мероприятия по комплексному обслуживанию техники в соответствии с утверждённым планом.

Гидрографическое судно проекта 19910 «Александр Рогоцкий» имеет водоизмещение более 1200 тонн, длина корпуса – 59 метров, ширина – 11,4 метра. Ледовый класс «Arc4» позволяет двигаться в разрежённых льдах толщиной до 80 см. Дальность плавания – около 3500 морских миль, автономность – более 25 суток. Экипаж – 22 человека.

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