08.10.2021 (05:30)
Гидрографическое судно ТОФ проведёт обслуживание средств навигационного оборудования в районе Камчатки и Курильских островов
Данные работы выполняются специалистами гидрографической службы ТОФ на регулярной основе в целях обеспечения бесперебойной работы навигационного оборудования.
В ходе обслуживания гидрографических объектов будут проверены светооптические приборы, произведена замена ламп и источников питания, а также будет осуществлен ремонт автоматизированных маяков, плавучих и береговых знаков в зоне ответственности.
Военные гидрографы в течение месяца будут проводить мероприятия по комплексному обслуживанию техники в соответствии с утверждённым планом.
Гидрографическое судно проекта 19910 «Александр Рогоцкий» имеет водоизмещение более 1200 тонн, длина корпуса – 59 метров, ширина – 11,4 метра. Ледовый класс «Arc4» позволяет двигаться в разрежённых льдах толщиной до 80 см. Дальность плавания – около 3500 морских миль, автономность – более 25 суток. Экипаж – 22 человека.