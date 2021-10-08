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08.10.2021 (05:15)

В сухопутных и береговых войсках Северного флота начались контрольные занятия по боевой подготовке

В ходе контрольных занятий на полигонах Печенгского района и посёлка Алакуртти на учебно-тренировочных комплексах и полигонах военнослужащие в полевых условиях демонстрируют свою профессиональную выучку по предметам обучения, а также выполняют упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин.

В первые дни проверки свои главные практические навыки - по огневой подготовке - продемонстрировали морские пехотинцы.

Занятия по огневой подготовке являются обязательным элементом боевой подготовки всех военнослужащих армейского корпуса Северного флота. Им уделяется особое внимание. За годовой период обучения каждый боец подразделений сухопутных и береговых войск должен до автоматизма отработать навыки обращения со своим штатным оружием – автоматом Калашникова, и уметь метко стрелять из любого положения по любой цели днём и ночью.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Боевая подготовка
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