07.10.2021 (20:00)

В Яропольце завершился «Марш кремлевских курсантов»

В Московской области завершился ежегодный марш, посвященный подвигу личного состава, в годы Великой Отечественной войны, Отдельного курсантского полка, сформированного на базе Московского Краснознаменного пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР.

В нем приняли участие курсанты Московского высшего общевоинского командного училища. Вместе с кремлевцами этом году впервые присоединились курсанты Михайловской военной артиллерийской академии (г. Санкт-Петербург), Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и Военного университета Минобороны России.

Курсантские подразделения в течение двух дней совершили марш в составе батальона в полном боевом обмундировании по маршруту протяженностью 85 км от деревни Никольское до села Ярополец

В ходе совершения Марша курсанты в местах, где установлены памятники и мемориалы, погибшим защитникам Отечества отдавали воинские почести и возлагали цветы.

Сегодня к кремлевцам присоединились участники «Похода «Дорога Героев» - воспитанники военно-патриотических организаций. Всего в шествии приняло участие 16 отдядов и более 500 человек.

Также сегодня на окраине д. Шишково был заложен камень с памятным знаком «Поле боя кремлёвских лейтенантов», после чего для участников Марша состоялась историческая реконструкция боя кремлевских курсантов 16 - 17 ноября 1941 г.

По завершению Марша его участники приняли участие в церемонии возложения венков у Мемориала «Кремлевским курсантам, воинам 1941 посвящается» в с. Ярополец, торжественном митинге и награждении участников Марша памятными знаками участником марша.

Ежегодная военно-патриотическая акция «Марш кремлевских курсантов» проводится с целью сохранения исторической памяти о подвиге личного состава Отдельного курсантского полка, сформированного на базе Московского Краснознаменного пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР и героически проявившего себя в битве под Москвой в 1941 году.

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