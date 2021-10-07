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07.10.2021 (22:00)

Юность на службе Отечеству

В одном выставочном пространстве собрано более 230 предметов из крупнейших военно-исторических собраний России, частных коллекций, иллюстрирующих разные эпохи истории начального военного образования в России с XVIII по XXI век.

На выставке можно увидеть мундир воспитанника 1-го кадетского корпуса 1850-55 гг., принадлежавший Великому князю Николаю Александровичу (старшему сыну императора Александра II), фуражку и шинель воспитанника 1-го кадетского корпуса, принадлежавшие Цесаревичу Алексею Николаевичу, кадетское оружие XIX века, погоны воспитанников русских кадетских корпусов периода Гражданской войны и эмиграции, погоны и знаки отличия воспитанников суворовских и нахимовских училищ СССР с 1943 по 1980-е годы, комплекты формы кадетских корпусов современной России, редкие документы и фотографии, живописные работы мастеров Студии военных художников имени М.Б. Грекова.

Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации представил на выставке три комплекта обмундирования из своей коллекции: воспитанника Московского военного музыкального училища (парадная форма образца 1969 г.), воспитанника Нахимовского военно-морского училища (повседневная форма №3 образца 1951 г.) и воспитанника Первого Московского имени Великого князя Дмитрия Донского кадетского корпуса (1990-е гг.). Выставка будет работать до 20 декабря 2021 года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Культура , Кадетский корпус , Военно-патриотическое воспитание
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