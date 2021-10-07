07.10.2021 (21:00)

В Иркутской области состоялись сборы посвящённые вопросам подготовки к военной службе

На первом из них, прошедшем с участием начальника управления губернатора Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе Геннадия Терехова и областного военного комиссара Евгения Фуженко, с докладом «Об итогах подготовки граждан по военно-учётным специальностям в учебных организациях ДОСААФ области в текущем учебном году и задачах на новый учебный год» выступил председатель регионального отделения Алексей Лысков.

Перед участниками второго сбора, который прошел в региональном отделении ДОСААФ, также выступил начальник управления губернатора Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе Геннадий Терехов. Кроме сотрудников ДОСААФ на нем присутствовали и выступили помощник военного прокурора лейтенант юстиции Александр Кюльбяков, заместитель командира по вооружению одной из частей капитан Дмитрий Выборов, представители комплектующих военных комиссариатов муниципальных образований Иркутской области и воинских частей.

В ходе сбора участники подвели итоги работы по подготовке граждан по военно-учётным специальностям в 2020-2021 учебном году и обсудили планы и задачи на новый учебный год.

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