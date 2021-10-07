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07.10.2021 (20:30)

На Тамбовщине открыт учебно-методический центр «Авангард»

Хозяева для гостей «Авангарда» организовали военно-спортивные и информационно-просветительские программы, выставки оружия и бронетехники, мастер-классы от военно-патриотических объединений региона, экскурсию по инфраструктурным объектам центра. Состоялось заседание «круглого стола», на котором предметом обсуждения были проблемные вопросы и решения, связанные с развитием региональной системы военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

Председатель регионального отделения ДОСААФ Марина Почечуева вручила ректору университета Владимиру Стромову пневматическую винтовку для развития стрелковых дисциплин.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ДОСААФ
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