07.10.2021 (20:00)

Останки защитников Отечества перезахоронили в Малоярославецком районе

Четверо защитников Отечества были подняты поисковиками ДОСААФ Калужской области. На траурном митинге и на всех этапах памятно-ритуальной церемонии оборонную организацию представляли исполняющий обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ Сергей Кузьминский, его заместитель Виктор Дроздов, председатель местного отделения ДОСААФ Обнинска Игорь Полухин, командир поискового молодёжного объединения «Память» ДОСААФ Калужской области Виталий Юдин с поисковиками объединения.

Останки защитников Москвы обнаружили калужские поисковики в ходе поисковых экспедиций в Малоярославецком районе. Территория района была главным рубежом дальнейшего сопротивления врагу и определена как Можайская линия обороны, которая включала в себя Волоколамский, Можайский, Малоярославецкий и Калужский укрепленные районы.

Из 11 бойцов удалось опознать только одного по записке в смертном медальоне. Благодаря тесному взаимодействию поискового молодёжного объединения «Память» ДОСААФ Калужской области с лабораторией «Солдатский медальон» удалось прочитать записку, которую заполнил 80 лет назад Андрей Фёдорович Ермаков, 1901 года рождения, уроженец Московской области. Все эти годы боец считался пропавшим без вести.

На церемонию перезахоронения приехали внук и правнучка Андрея Фёдоровича Ермакова. Командир поискового молодёжного объединения «Память» Виталий Юдин подготовил и передал родственникам артефакты, альбом с фотографиями места гибели защитников Отечества и книгу, посвящённую поисковикам ДОСААФ Калужской области. Теперь реликвия будет храниться в их семье.

Владимир Зимин, внук солдата-ополченца Ермакова, рассказал: «Бабушка, мамка, сестра мамкина – все его ждали, ждали, как бабушка скажет, хотя бы весточку прислал откуда-нибудь. Но они не дождались. А мне это удовольствие пришлось испытать. Хоть какую-нибудь, но весточку дед прислал. Большое спасибо калужским поисковикам, которые этим делом занимаются. Очень большое дело делают».

По христианской традиции священник совершил чин отпевания. Память погибших почтили минутой молчания. Теперь на поле Памяти покоятся останки 506 воинов Красной армии, а к новой братской могиле легли цветы и венки.

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