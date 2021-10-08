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08.10.2021 (00:30)

В Амурском авиационном соединении дальней авиации началась итоговая сдача нормативов по физической подготовке

В воинских частях дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированных на территориях Амурской и Иркутской областей, а также в Якутии и на Чукотке, приступили к итоговой сдаче физической подготовки за 2021 учебный год.

Личный состав управления авиационного соединения и подчиненных воинских частей, в соответствии со своей возрастной группой, выполнят физические упражнения на скорость, силу, ловкость, выносливость, а также пройдут испытания по выбранному военно-прикладному навыку.

В частности, в ходе проверки военнослужащие сдадут зачеты по нормативам: бег на 100 метров, челночный бег 10 по 10 метров, подтягивание на перекладине, бег на 1, 3 и 5 километров, рукопашный бой, метание гранаты и другие физические упражнения.

Мероприятие проходит по плану командующего дальней авиацией и проводится под руководством помощника командира авиационного соединения по физической подготовке гвардии майора Сергея Богомолова.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Управление физической подготовки и спорта ВС РФ , Физподготовка , Воздушно-космические силы (ВКС)
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