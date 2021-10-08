08.10.2021 (02:00)

В Заполярье прошли сборы экипажей дальней авиации

В Мурманской области на аэродроме Оленья прошли сборы по подготовке лётных экипажей дальней авиации к полётам при метеорологическом минимуме погоды.

В ходе сборов були задействованы самолёты Ту-160, Ту-95мс, Ту-22м3, Ан-12, а также вертолёты Ми-8.

«Выполнение полётов при ограниченных погодных условиях - это, прежде всего, мобилизация лучших, профессиональных качеств лётчиков и штурманов. От умения управлять самолётом в экстремальных метеоусловиях, совершить посадку при ограниченной видимости зависит многое, а зачастую всё - успешное решение задачи, поставленной экипажу», - сказал командир смешанного авиационного полка дальней авиации полковник Алексей Горелкин

Также экипажи отработали взлёты и посадки, полёты по маршруту и в заданной зоне, технику пилотирования с элементами воздушной навигации и элементы взаимодействия с группой руководства полётами.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице