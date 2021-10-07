07.10.2021 (19:45)
Военнослужащий 12 Главного управления Минобороны награжден знаком «Почетный донор Российской Федерации»
В 12 Главном управлении Минобороны России активно проводится работа по привлечению военнослужащих в ряды доноров крови, в том числе с целью сдачи плазмы крови с антителами к COVID-19.
Самым активным донором в 12 ГУМО стал военнослужащий Центра управления 12 ГУМО майор Михаил Лопатин. Впервые он стал донором в 2006 году, а всего Михаил сдавал кровь и плазму более 60 раз. В этом году майор Михаил Лопатин Приказом Министерства здравоохранения РФ был награжден нагрудным знаком «Почетный донор России».
«Почётный донор России» — нагрудный знак, учреждённый Правительством Российской Федерации, выражающий признание государством благородного вклада гражданина в развитие добровольного и безвозмездного донорства крови и её компонентов в России.
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