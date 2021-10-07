07.10.2021 (19:30)

В Военной академии РВСН прошло заседание Учёного совета

7 октября в Военной академии РВСН имени Петра Великого прошло очередное заседание Учёного совета.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы программы подготовки кандидатов из числа офицеров, поступающих для обучения, итоговые результаты проверки академии Военно-научным комитетом Вооруженных Сил Российской Федерации по решению задач научной работы и развитию военного искусства, ряд других вопросов образовательной и научной деятельности.

ВРИД начальника академии генерал-майор Роман Ногин вручил награды по результатам XVII Международного салона изобретений и новых технологий «Новое время» проходившего в период с 23 по 25 сентября в городе Севастополе. Международное жюри высоко оценило патентные разработки сотрудников академии. По итогам его проведения, академия была награждена 9 золотыми и 4 серебряными медалями, дипломом Фонда развития фундаментальных наук России и Призом зрительных симпатий.

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