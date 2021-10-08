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08.10.2021 (05:00)

Спецназовцы вооруженных сил Пакистана испытали новейшее стрелковое вооружение российской армии на учении «Дружба-2021»

В Краснодарском крае в рамках международного российско-пакистанского учения «Дружба-2021» военнослужащие инженерного подразделения Южного военного округа (ЮВО) совместно с зарубежными коллегами провели занятия по огневой подготовке с применением новейшего стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров БТР-82А.

Военные инженеры ЮВО оборудовали учебные места для выполнения стрельб из автомата Калашникова АК-12, пистолета Макарова в движении, пулемета ПКП-М, снайперской винтовки Драгунова, модернизированной СВД-М.

Особый интерес гости проявили к современным бронетранспортерам
БТР-82А, стрельбу из которых выполняли офицеры подразделения спецназа Пакистана. Больше всего пакистанцам понравилась легкость управления и точность стрельбы из вооружения современного бронетранспортера.

Далее пакистанских военнослужащих ждут совместные действия в городских условиях, двусторонняя отработка штурма здания и десантирование посадочным способом из вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор».

На учении военнослужащие подразделений спецназа двух стран отрабатывают взаимодействие ведения боевых действий при ликвидации незаконных вооруженных формирований.

Учение «Дружба-2021» на полигоне Молькино проводится в соответствии с планом международного военного сотрудничества и продлится до 9 октября текущего года.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Учения , Международные учения , Южный военный округ
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