08.10.2021 (05:00)

Медики танковой армии ЗВО в первую неделю работы в Туле оказали помощь свыше 90 пациентам с коронавирусом

Свыше 90 пациентов с коронавирусом приняли военные медики гвардейской танковой армии Западного военного округа в первую неделю работы на территории ГУЗ «Щекинская городская больница», в городе Туле.

Пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 доставляли в приемное отделение больницы, где работают военные медики. Далее военные специалисты провели первичный осмотр, завели медицинские карты и направили в отделения, где пациентам врачами назначен курс лечения. Здесь осуществляется долечивание пациентов до получения отрицательных ПЦР – результатов.

Военные специалисты работают в приемно-сортировочном, госпитальном, инфекционном, санитарно-эпидемиологическом отделении, а также отделении анестезиологии и реанимации, лаборатории для ПЦР-диагностики и исследования других анализов и проб.

Всего на территории городской больницы 10 врачей и 20 медсестер танкового объединения Западного военного округа, врачи инфекционисты, реаниматологи.

В распоряжении военных медиков аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и другое медицинское оснащение, необходимое для лечения широкого спектра патологий.

Прием больных осуществляется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.

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