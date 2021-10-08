08.10.2021 (05:00)

Российские миротворцы провели гуманитарную акцию в поселке Атерк Нагорного Карабаха

Военнослужащие российского миротворческого контингента совместно с представителями благотворительного фонда провели гуманитарную акцию в населенном пункте Атерк Мардакертского района Нагорного Карабаха. Гуманитарный груз был доставлен из России в Нагорный Карабах российскими миротворческими силами. Специалисты общественной приемной российского миротворческого контингента во взаимодействии с местной администрацией составили списки нуждающихся и оказали им помощь.

«Сегодня мы прибыли в один из отдаленных районов Нагорного Карабаха населенный пункт Атерк, где проживает 48 семей беженцев и многодетных семей. Мы привезли им обувь и теплую одежду, которую выдала ассоциация благотворительных организаций. Каждому члену семьи будет выдано по три пары обуви: летней, демисезонной и зимней, а также на мужское население будет выдана теплая одежда, это теплые жилеты», - сказал представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Тусиди.

Акция прошла в здании администрации населенного пункта Атерк, где гуманитарную помощь получили 16 многодетных семей и 32 семьи беженцев.

Всего в селе Атерк проживает более 1,5 тысяч человек, это один из крупных отдаленных населенных пунктов Нагорного Карабаха. Работа российских миротворцев по выявлению нуждающихся в помощи продолжается.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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