07.10.2021 (17:15)

Спасательный буксир Черноморского флота «Капитан Гурьев возвращается в Севастополь из Индийского океана

Экипаж спасательного буксирного судна (сбс) «Капитан Гурьев» из состава отряда спасательных судов Новороссийской Военно-морской базы Черноморского флота возвращается в Севастополь после выполнения задач в Персидском заливе.

В настоящее время экипаж спасательного судна прошёл Суэцкий канал, вышел в Средиземное море и взял курс на черноморские проливы Дарданеллы и Босфор.

Буксир Черноморского флота обеспечивал сборную команду российского Военно-Морского Флота, в ходе её участия в международном конкурсе по водолазному многоборью «Глубина-2021», который проходил в порту Конарак, Исламской Республики Иран в августе текущего года.

Возвращение сбс «Капитан Гурьев» в пункт базирования ожидается во второй декаде октября 2021 года.

Исламская Республика Иран уже в третий раз принимала на территории своей страны международный конкурс по водолазному многоборью «Глубина» в рамках проведения АрМИ-2021.

Первое место в конкурсе «Глубина», по сумме набранных очков, разделили между собой сборная ВМФ России и ВМС Ирана, второе место заняла команда из Китая, третье место сборная ВМС Сирии. В конкурсе принимали участие команды военных водолазов из шести стран: России, Венесуэлы, Ирана, Индии, Китая и Сирии.

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