07.10.2021 (17:00)

В Новосибирском соединении РВСН проходит контрольная проверка физической подготовки военнослужащих

В Новосибирском соединении Ракетных войск стратегического назначения проходит контрольная проверка физической подготовки военнослужащих.

Проверку проводит комиссия Омского ракетного объединения с председательством помощника командующего объединения по физической подготовке и спорту гвардии подполковника Артема Янусова.

Выбор упражнений предоставляется в соответствии с возрастными категориями сдающих. Наибольшей популярностью традиционно пользуются подтягивание на перекладине и отжимание от пола в упоре лёжа. Также военнослужащие сдают подъем переворотом и выход силой на перекладине, отжимание на брусьях, жим 70-килограммовой штанги от груди в положении лёжа, а также рывок и толчок 24-килограммовой гири.

Итоговая оценка выставляется по сумме набранных баллов в упражнениях, в соответствии с «Наставлением по физической подготовке военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации».

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