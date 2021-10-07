07.10.2021 (16:45)

В филиале Центрального военно-морского музея «Подводная лодка Д-2 „Народоволец”» работает выставка, посвященная истории тельняшки

В филиале ЦВММ «Подводная лодка Д-2 „Народоволец”» работает временная выставка "У тельняшки две полоски, а сколько сторон?", на которой посетители смогут все-таки узнать сколько сторон у тельняшки, имеющей, как известно всего две полоски – белую и синюю. Выставка уже успела стать одной из самых популярных в Санкт-Петербурге.

В России «мода» на тельняшки начала формироваться, по одним данным, с 1862 года, по другим — с 1866 года. Военные реформы 1865–1874 годов сильно изменили облик вооруженных сил России, и русские матросы стали носить голландскую форму, в том числе и тельняшку.

Указом императора Александра II в 1874 году тельняшка была узаконена как часть формы одежды русского моряка. Причем поначалу тельняшки выдавались только участникам дальних походов и ими очень гордились и берегли.

19 августа (по старому стилю) 1874 года Генерал-Адмирал Великий князь Константин Николаевич, возглавлявший Морское министерство, издал приказ, утвердивший «Положение о довольствии команд Морского ведомства по части обмундирования и амуниции». По этому Положению нижним чинам, кроме всего прочего полагалась «рубаха, вязаная из шерсти пополам с бумагою; цвет рубахи белый с синими поперечными полосами, отстоящими одна от другой на один вершок. Ширина синих полос — четверть вершка».

Полоски тельняшки приобрели одинаковый размер и ширину около 1 см лишь в 1912 году, а также был изменен состав материала, тельняшку стали изготавливать из хлопка. В таком виде тельняшка осталась до сих пор. Ее характеристики определены ГОСТ 25904-83 «Фуфайки и майки трикотажные морские для военнослужащих. Общие технические условия». Данный ГОСТ определяет, как состав и качество трикотажного материала для пошива тельняшек, так и ее «конструкцию».

Тельняшка стала не только удобным и практичным предметом военного моряка, но и символом мужественности, доблести, стойкости, настоящего мужского характера. Люди, уволившиеся из ВМФ, и на «гражданке» продолжают носить тельняшку как символ своей причастности к особого рода войскам.

Сегодня в российских силовых структурах используются различные расцветки тельняшек.

Цвета военных тельняшек для разных родов войск, СпН (войск специального назначения) и ГРУ были определены в Указе Президента РФ № 532 от 08.05.2005. В соответствии с этим документом были определены следующие виды тельняшек:

- Военно-Морской Флот - тельняшки с белыми и темно-синими полосками. Такие же тельняшки носят и курсанты военно-морских, а также гражданских речных и морских училищ;

- Воздушно-десантные войска - тельники с белыми и светло-голубыми полосками;

- Пограничные войска - тельняшки в бело-зеленую полоску;

- Спецназ ФСБ и Президентский полк - тельняшки с белыми полосами и полосами василькового цвета;

- Министерство чрезвычайных ситуаций - тельняшки в бело-оранжевую полоску;

- Спецназ внутренних войск МВД (Росгвардия) - тельники с белыми и краповыми (бордовыми) полосками.

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