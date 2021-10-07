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07.10.2021 (16:30)

Кронштадтские морские кадеты посетили виртуальный филиал Русского музея

В библиотеке Кронштадтского морского кадетского военного корпуса воспитанники 1-й учебной роты посетили виртуальный филиал Русского музея.

Открытый в 2013 году информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» дал возможность юным экскурсантам войти в увлекательный мир отечественного изобразительного искусства, «посетить» дворцы и парки, вошедшие в уникальный комплекс музея, познакомиться с творчеством русских художников, сформировать представление о видах, жанрах и стилях живописи.

О ресурсах виртуального филиала, его медиатеке рассказали ребятам сотрудники библиотеки.

На занятиях кадеты с интересом посмотрели фильм «Ты пришел в музей» об истории создания Русского музея, его уникальной коллекции. Пятиклассники приняли активное участие в обсуждении фильма. «Почему Санкт-Петербург называют культурной столицей России? Кто был инициатором создания государственного музея русского изобразительного искусства? Когда был открыт музей? Творчество каких выдающихся художников представлено в его экспозиции?» – на эти и другие вопросы отвечали кадеты.

Сотрудники библиотеки выразили надежду на то, что впереди у ребят новые интересные встречи с миром прекрасного, дальнейшее знакомство с творчеством великих русских художников, развитие способности видеть красоту окружающего мира, умение ценить искусство.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Кадетский корпус , Западный военный округ , Военное образование
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